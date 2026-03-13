Jasa Marga Pastikan Kesiapan Petugas dan Infrastruktur Hadapi Arus Mudik-Balik Lebaran 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Jasa Marga Metropolitan Tollroad memastikan kesiapan layanan dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat pada arus mudik-balik Lebaran 2026. Sejumlah langkah telah dipersiapkan untuk menjamin kelancaran perjalanan pengguna jalan, khususnya di ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi.

Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad, Widiyatmiko Nursejati mengatakan kesiapan tersebut mencakup optimalisasi layanan transaksi di gerbang tol, kesiapan petugas, hingga peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan fasilitas pendukung.

“Kapasitas pintu tol harus terbuka secara optimal, sehingga pengguna jalan tidak mendapatkan antrean yang cukup panjang saat melakukan transaksi di gerbang tol. Selain itu, petugas juga disiagakan, termasuk petugas top up yang akan terus membantu pengguna jalan,” ujar Widiyatmiko saat ditemui di Kota Bandung, Jumat (13/3/2026).

Selain transaksi, Jasa Marga juga menyiagakan unit layanan operasional untuk mengantisipasi gangguan perjalanan. Petugas akan segera memberikan bantuan kepada pengguna jalan yang mengalami kendala selama perjalanan.

“Jika terjadi gangguan perjalanan, petugas kami akan segera datang untuk membantu pengguna jalan. Kami juga berkoordinasi dengan kepolisian serta tim kesehatan dari rumah sakit terdekat apabila diperlukan penanganan lebih lanjut,” kata Widiyatmiko.

Di sisi infrastruktur, lanjut Widiyatmiko, Jasa Marga telah melakukan berbagai pekerjaan preservasi jalan untuk memastikan kondisi Tol Cipularang dan Padaleunyi tetap memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM). Perbaikan dilakukan secara berkelanjutan, termasuk penanganan kerusakan jalan akibat curah hujan tinggi pada awal tahun.

“Kami telah menuntaskan berbagai perbaikan, termasuk penanganan lubang-lubang jalan yang muncul akibat hujan deras. Dengan begitu, pengguna jalan dapat melintas dengan nyaman karena kondisi jalan sudah mantap dan memenuhi standar pelayanan,” tuturnya.

Tak hanya itu, peningkatan layanan juga dilakukan di rest area yang dikelola Jasa Marga, khususnya di rest area KM 88A dan 88B. Kedua rest area tersebut telah direvitalisasi dengan penambahan berbagai fasilitas bagi pemudik.