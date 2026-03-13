Pemprov Jabar Berangkatkan 3.000 Warga Dalam Program Mudik Gratis

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mulai memberangkatkan masyarakat yang ikut dalam program mudik gratis.

Keberangkatan menuju daerah di Pulau Jawa itu dimulai dari Terminal Leuwipanjang, dan dilepas oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan.

Erwan mengatakan, total ada 3.000 pemudik yang mendaftar melalui aplikasi Sapa Warga. Sejumlah jalur yang disediakan seperti Bandung - Sukabumi, Bandung - Solo, dan Bandung - Yogjakarta.

"Pendaftar itu 2.500, ada tambahan dari Jasa Raharja jadi totalnya 3.000. Kami sudah siapkan 74 bus dalam acara mudik gratis ini," kata Erwan saat ditemui seusai melepas para pemudik di Termina Lw.Panjang, Kota Bandung, Jumat (13/3/2026).

Erwan mengatakan, pihaknya ingin membantu masyarakat untuk menekan pengeluaran jelang Idulfitri, salah satunya melalui program mudik gratis yang diinisiasi Dinas Perhubungan (Dishub).

Masyarakat yang ikut program ini dipastikan tidak perlu mengeluarkan uang pribadi karena biaya keberangkatan sudah ditanggung oleh pemerintah. Namun untuk kepulangannya, dilakukan secara mandiri.

Selain itu, Pemprov Jabar juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah tujuan pemudik agar warga Jawa Barat yang ada dirantau bisa pulang ke daerahnya masing-masing.

"Ini membantu masyarakat yang selama ini 'aduh ingin pulang ke kampung halaman, tapi tidak punya ongkos. Apalagi yang keluarganya cukup banyak, tadi saya lihat ada yang 4 - 5 orang (anggota keluarganya). Itu kalau mereka mengeluarkan biaya sendiri cukup besar. Apalagi menjalankan hari raya ini, kebutuhan juga lebih banyak," ujarnya.