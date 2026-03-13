Mudik Lebaran 2026, Dedi Mulyadi Sulap Mobil Mercy Jadi Ambulans Siaga di Tol Cipali

JPNN.com

Jumat, 13 Maret 2026 – 17:41 WIB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ditemui seusai menghadiri Gelar Apel Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2026 di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (12/3/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan menyulap satu kendaraan dinas miliknya menjadi ambulans siaga untuk para pemudik.

Ambulans siaga itu nantinya akan ditempatkan di Tol Cipali saat arus mudik dan balik Lebaran 2026.

"Dulu di Pemda Jabar itu di kantor gubernur ada mobil Mercy besar, itu mobil operasional gubernur, tetapi saya melihat itu tidak efektif buat saya, dan sudah direnovasi," kata Dedi di Mapolda Jabar, Kota Bandung, dikutip Jumat (13/3/2026).

Dedi mengaku, dirinya belajar dari pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran tahun lalu, yang mana pernah ada kondisi seorang ibu melahirkan dalam perjalanan pulang ke kampung halaman.

Ibu tersebut melahirkan di Tol Cipali dan dibantu proses persalinannya oleh petugas polisi setempat.

Karena hal itu, Dedi memiliki ide untuk mengubah kendaraan operasionalnya menjadi ambulans siaga, lengkap dengan peralatan persalinan.

"Saya belajar dulu di Tol Cipali ada yang melahirkan di tol, di pinggir jalan ditolong oleh anggota polisi, sehingga hari ini akan diluncurkan di Tol Cipali. Nanti kalau ada yang melahirkan di jalan, ya melahirkannya di Mercy, jangan lagi di pinggir jalan," terangnya. (mcr27/jpnn)

Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

