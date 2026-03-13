Polres Karawang Kerahkan 1.756 Personel Gabungan Amankan Mudik Lebaran

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Kepolisian Resor (Polres) Karawang menyiapkan sebanyak 1.756 personel gabungan untuk mengamankan arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Personel tersebut akan disiagakan di sejumlah titik strategis jalur mudik selama pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026.

Kapolres Karawang, Fiki Novian Ardiansyah, mengatakan bahwa ribuan personel tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari kepolisian, TNI, hingga instansi terkait lainnya.

“Personel gabungan ini terdiri atas jajaran Polri, TNI, serta personel dari instansi lainnya,” ujar Fiki.

Ia menjelaskan, dari total 1.756 personel yang dikerahkan, sebanyak 785 personel berasal dari Polres Karawang dan didukung oleh 165 personel dari unsur TNI.

Sementara itu, sekitar 806 personel lainnya berasal dari berbagai instansi terkait.

Instansi yang terlibat di antaranya Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, pemadam kebakaran (Damkar), Palang Merah Indonesia (PMI), serta sejumlah kelompok masyarakat yang turut membantu pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini.

Operasi Ketupat Lodaya 2026 akan berlangsung selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026. Dalam rangka mendukung kelancaran pengamanan, Polres Karawang telah menyiapkan sejumlah pos pengamanan dan pelayanan di beberapa titik.