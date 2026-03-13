JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Operasi Ketupat Lodaya 2026 Resmi Dimulai, Kapolda Jabar Sampaikan Pesan Penting

Operasi Ketupat Lodaya 2026 Resmi Dimulai, Kapolda Jabar Sampaikan Pesan Penting

Jumat, 13 Maret 2026 – 12:33 WIB
Operasi Ketupat Lodaya 2026 Resmi Dimulai, Kapolda Jabar Sampaikan Pesan Penting - JPNN.com Jabar
Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2026 di Mapolda Jabar, Kamis (12/3/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan memastikan seluruh personelnya dalam keadaan siap siaga untuk mengamankan momen mudik lebaran 2026.

Hal itu disampaikan Rudi seusai pelaksanaan Apel Gelar Pasukan di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kamis (12/3/2026).

Adapun Operasi Ketupat Lodaya 2026 resmi dimulai hari ini Jumat (13/3/2026) hingga dua pekan mendatang.

Rudi mengatakan, apel gelar pasukan menjadi penanda kesiapan seluruh unsur pengamanan dalam menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2026.

"Baru saja kami melaksanakan gelar pasukan hang menandai bahwa Operasi Ketupat Lodaya 2026 akan dimulai nanti malam pukul 00.00 WIB tanggal 13 Maret 2026," kata Rudi.

Menurut Rudi, pelaksanaan apel gelar pasukan tersebut menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, serta seluruh unsur terkait dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama periode mudik Lebaran.

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai inspektur upacara dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk unsur TNI dari Kodam III/Siliwangi, Lanal, Lanud, serta berbagai instansi terkait seperti BPBD dan tim SAR.

"Ini menunjukkan kebersamaan masyarakat Jawa Barat dan Pemerintah Jawa Barat dalam melayani masyarakat yang akan melaksanakan mudik dan arus balik Lebaran," ujarnya.

Operasi Ketupat Lodaya resmi dimulai 13 Maret pukul 00.00 WIB. Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan sampaikan pesan pengamanan arus mudik dan balik Lebaran.
