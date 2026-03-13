Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Jumat 13 Maret 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Antam pada Jumat (13/3/2026) tercatat berada di kisaran Rp3.021.000 untuk ukuran 1 gram sebelum pajak.

Sementara harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen menjadi Rp3.028.553.

Harga emas Antam tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Selain emas batangan reguler, Antam juga menawarkan beberapa seri khusus seperti Gift Series, edisi Imlek, edisi Selamat Idulfitri, serta Batik Seri III.

Selain emas, Antam juga menyediakan produk logam mulia lainnya berupa perak murni dan perak heritage dengan ukuran tertentu.

Berikut daftar harga emas batangan Antam per 13 Maret 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

Harga Emas Batangan Antam

0,5 gram