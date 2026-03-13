JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Jumat 13 Maret 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Jumat 13 Maret 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

Jumat, 13 Maret 2026 – 10:30 WIB
Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Jumat 13 Maret 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini! - JPNN.com Jabar
Ilustrasi logam mulia. (ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY)

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Antam pada Jumat (13/3/2026) tercatat berada di kisaran Rp3.021.000 untuk ukuran 1 gram sebelum pajak.

Sementara harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen menjadi Rp3.028.553.

Harga emas Antam tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Baca Juga:

Selain emas batangan reguler, Antam juga menawarkan beberapa seri khusus seperti Gift Series, edisi Imlek, edisi Selamat Idulfitri, serta Batik Seri III.

Selain emas, Antam juga menyediakan produk logam mulia lainnya berupa perak murni dan perak heritage dengan ukuran tertentu.

Berikut daftar harga emas batangan Antam per 13 Maret 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

Baca Juga:

Harga Emas Batangan Antam

0,5 gram

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   harga emas harga emas hari ini harga emas antam harga emas terbaru harga emas batangan harga perak harga perak hari ini harga perak terbaru harga perak batangan harga perak antam

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU