Museum Zoologi Bogor Hadirkan Immerzoa, Ruang Imersif Berbasis Teknologi untuk Edukasi Keanekaragaman Hayati

jabar.jpnn.com, BOGOR - Museum Zoologicum Bogoriense atau Museum Zoologi di Bogor terus melakukan inovasi untuk meningkatkan minat kunjungan sekaligus memperkuat fungsi edukasi tentang keanekaragaman hayati.

Salah satu langkah terbaru yang dilakukan adalah menghadirkan Immerzoa, sebuah ruang berbasis teknologi imersif yang menawarkan pengalaman interaktif bagi pengunjung.

Pengembangan ruang Immerzoa dilakukan oleh PT Mitra Natura Raya bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta didukung oleh simPATI sebagai mitra brand.

Managing Director PT Mitra Natura Raya, Marga Anggrianto, mengatakan bahwa inovasi ini merupakan bagian dari transformasi museum agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan generasi saat ini.

“Transformasi ini mengubah museum dari sekadar ruang penyimpanan spesimen menjadi ruang imersif dan interaktif yang edukatif bagi pengunjung,” ujarnya.

Menurut Marga, Immerzoa dirancang untuk memperkaya pengalaman pengunjung saat menjelajahi museum.

Selain melihat koleksi satwa langka, pengunjung juga dapat menikmati cerita serta berbagai fakta unik tentang fauna melalui teknologi visual interaktif.

Ia menjelaskan, konsep Immerzoa memadukan teknologi visual dengan seni naratif sehingga edukasi tentang kekayaan hayati Indonesia tidak lagi hanya berupa artefak statis, tetapi menjadi pengalaman emosional yang hidup di hadapan pengunjung.