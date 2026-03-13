Prakiraan Cuaca Jawa Barat 13 Maret 2026: Siang hingga Sore Berpotensi Hujan di Sejumlah Wilayah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca di wilayah Jawa Barat pada Jumat (13/3/2026) diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan sejak pagi hingga dini hari.

Namun, sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi cuaca pada pagi hari, yakni pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, diperkirakan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Memasuki siang hingga sore hari atau pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca masih didominasi cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa daerah.

Wilayah yang berpotensi diguyur hujan antara lain Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, serta Kabupaten dan Kota Cirebon. Selain itu, hujan juga berpotensi terjadi di Kabupaten Bandung Barat.

Kemudian, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, serta Kota Banjar.

Sementara itu, kondisi cuaca pada malam hari hingga dini hari, yakni pukul 19.00 WIB hingga 07.00 WIB keesokan harinya, diperkirakan kembali cerah berawan hingga berawan.