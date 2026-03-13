Gempa 5,3 Magnitudo Guncang Laut Selatan Sukabumi, Getaran Terasa di Sejumlah Wilayah Jawa Barat

jabar.jpnn.com, SUKABUMI - Gempa bumi tektonik dengan magnitudo 5,3 mengguncang wilayah laut selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Jumat (13/3/2026) dini hari.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa terjadi pada pukul 02.18.20 WIB dengan episenter di koordinat 8,04° Lintang Selatan dan 106,86° Bujur Timur.

Lokasi pusat gempa berada di laut pada jarak sekitar 121 kilometer tenggara Kabupaten Sukabumi dengan kedalaman 53 kilometer.

Plt. Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, menyampaikan bahwa gempa yang terjadi termasuk dalam kategori gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas subduksi lempeng.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas subduksi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan pergerakan sesar geser atau strike-slip,” ujar Rahmat dalam keterangan resminya.

Guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dengan tingkat intensitas yang berbeda.

Di daerah Cidolog dan Ciracap, getaran tercatat pada skala IV Modified Mercalli Intensity (MMI), yang berarti gempa dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah.