Target Rp300 Miliar, PT SMI Tawarkan Obligasi Ritel Infrastruktur ORIS

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) memperkenalkan Obligasi Ritel Infrastruktur PT SMI (ORIS) kepada manusia Jawa Barat sebagai bagian dari upaya memperluas partisipasi investor ritel dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh Team Leader Divisi Keuangan dan Hubungan Investor PT SMI, Niko F. Simatupang, serta perwakilan Joint Lead Underwriter yang diwakili oleh Head of Investment Banking Capital Market PT BRI Danareksa Sekuritas, Edwin Sukri.

Kegiatan sosialisasi kepada investor daerah ini merupakan rangkaian dari peluncuran resmi ORIS yang sebelumnya digelar pada Senin (9/3/2026) di Jakarta.

Melalui kegiatan ini, PT SMI menghadirkan instrumen investasi yang tidak hanya memberikan potensi return bagi investor, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi langsung terhadap pembangunan nasional.

”Dana yang dihimpun melalui ORIS akan dialokasikan pada proyek-proyek yang telah melalui proses penilaian risiko yang ketat, baik dari aspek kelayakan finansial, dampak sosial-lingkungan, maupun keberlanjutan jangka panjangnya," kata Direktur Manajemen Risiko PT SMI, Pradana Murti dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).

"Kami ingin memastikan bahwa investor ritel yang berpartisipasi melalui ORIS tidak hanya memperoleh instrumen dengan profil risiko yang terukur, tetapi juga keyakinan bahwa investasi mereka dikelola secara akuntabel dan memberikan dampak nyata," lanjutnya.

Penerbitan ORIS yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I PT SMI Tahap II Tahun 2026 dengan target indikasi penerbitan hingga Rp300 miliar ini mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang kuat sebagai pondasi utama Perseroan.

"Sebagai DFI (Development Financial Institution), setiap instrumen yang kami terbitkan dirancang dengan kerangka manajemen risiko yang komprehensif," ujarnya.