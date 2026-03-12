JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Arus Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Mulai Pekan Ini, Terminal Jatijajar Depok Siap Layani Lonjakan Penumpang

Arus Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Mulai Pekan Ini, Terminal Jatijajar Depok Siap Layani Lonjakan Penumpang

Kamis, 12 Maret 2026 – 19:30 WIB
Arus Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Mulai Pekan Ini, Terminal Jatijajar Depok Siap Layani Lonjakan Penumpang - JPNN.com Jabar
Kepala Terminal Jatijajar, Rafik Hidayat. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Arus mudik Lebaran 2026 diperkirakan mulai terjadi dalam waktu dekat di Terminal Jatijajar, Depok.

Hingga Kamis (12/3/2026), aktivitas penumpang di terminal tersebut masih terpantau normal tanpa adanya peningkatan signifikan.

Kepala Terminal Jatijajar, Rafik Hidayat, mengatakan lonjakan penumpang diperkirakan mulai terjadi pada akhir pekan ini.

Baca Juga:

“Untuk arus mudik belum ada peningkatan, kemungkinan kami prediksi itu mulai besok,” ujar Rafik di Depok, Kamis (12/3).

Menurutnya, potensi peningkatan jumlah penumpang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait penerapan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Rafik menjelaskan, adanya kebijakan tersebut memungkinkan sebagian masyarakat memulai perjalanan mudik lebih awal.

Baca Juga:

“Diprediksi mulai besok, karena pada hari Senin dan Selasa depan sudah ada terkait dengan kebijakan WFA dan WFO untuk ASN. Jadi kemungkinan mulai Jumat sore akan ada peningkatan penumpang,” jelasnya.

Menghadapi potensi lonjakan penumpang, pengelola terminal memastikan berbagai langkah kesiapan telah dilakukan, termasuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Arus mudik lebaran 2026 di Terminal Jatijajat Kota Depok diprediksi akan dimulai pada esok hari
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok terminal jatijajar mudik lebaran arus mudik WFA ASN arus mudik lebaran penumpang bus Terminal Jatijajar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU