Arus Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Mulai Pekan Ini, Terminal Jatijajar Depok Siap Layani Lonjakan Penumpang

jabar.jpnn.com, DEPOK - Arus mudik Lebaran 2026 diperkirakan mulai terjadi dalam waktu dekat di Terminal Jatijajar, Depok.

Hingga Kamis (12/3/2026), aktivitas penumpang di terminal tersebut masih terpantau normal tanpa adanya peningkatan signifikan.

Kepala Terminal Jatijajar, Rafik Hidayat, mengatakan lonjakan penumpang diperkirakan mulai terjadi pada akhir pekan ini.

“Untuk arus mudik belum ada peningkatan, kemungkinan kami prediksi itu mulai besok,” ujar Rafik di Depok, Kamis (12/3).

Menurutnya, potensi peningkatan jumlah penumpang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait penerapan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Rafik menjelaskan, adanya kebijakan tersebut memungkinkan sebagian masyarakat memulai perjalanan mudik lebih awal.

“Diprediksi mulai besok, karena pada hari Senin dan Selasa depan sudah ada terkait dengan kebijakan WFA dan WFO untuk ASN. Jadi kemungkinan mulai Jumat sore akan ada peningkatan penumpang,” jelasnya.

Menghadapi potensi lonjakan penumpang, pengelola terminal memastikan berbagai langkah kesiapan telah dilakukan, termasuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.