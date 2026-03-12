Jelang Mudik Lebaran, Puluhan Bus Jalani Ramp Check di Terminal Jatijajar Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Puluhan armada bus menjalani pemeriksaan kelayakan atau ramp check di Terminal Jatijajar, Depok, pada Kamis (12/3/2026).

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menjelang arus mudik Lebaran.

Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Satlantas Polres Metro Depok, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan Kota Depok, Badan Narkotika Nasional, Jasa Raharja, serta Dinas Kesehatan Kota Depok.

Selain memeriksa kondisi kendaraan, petugas juga melakukan tes urine dan pemeriksaan kesehatan kepada para awak bus untuk memastikan kesiapan mereka dalam mengantarkan penumpang selama masa mudik.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok, Joko Sembodo, mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kendaraan maupun pengemudi dalam kondisi layak dan aman.

“Untuk kendaraan, kami cek mulai dari uji kir masih berlaku atau tidak, kemudian kondisi ban, rem, lampu-lampu, hingga wiper,” ujar Joko.

Baca Juga: Komisi IX DPR RI Turun Gunung Cek Langsung Sampel Makanan di Pasar Depok Jaya

Sementara itu, terhadap pengemudi dilakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, termasuk tes urine, pengecekan tekanan darah, serta kadar gula darah.

“Pengemudi kami cek tes urine dan kesehatannya, termasuk tensi dan gula darah. Hal ini untuk memastikan para pengemudi siap membawa pemudik sampai ke tujuan dengan selamat,” katanya.