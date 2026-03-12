JPNN.com

Kamis, 12 Maret 2026 – 17:45 WIB
Mudik 2026, Polda Jabar Siapkan Layanan Khusus dari Direktorat Siber - JPNN.com Jabar
Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan. Foto: Nu Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) menyiapkan layanan dari Direktorat Siber untuk membantu masyarakat selama pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026.

Layanan ini disiapkan untuk menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan transaksi perbankan selama mudik Lebaran.

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, layanan tersebut dihadirkan untuk memberikan respons cepat apabila masyarakat mengalami kendala, seperti kehilangan kartu ATM maupun masalah perbankan selama perjalanan mudik.

Menurut Rudi, Direktorat Siber Polda Jabar akan membantu masyarakat berkoordinasi dengan pihak perbankan agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat.

"Kami juga menyiapkan layanan dari Direktorat Siber untuk membantu masyarakat yang memiliki persoalan terkait perbankan, misalnya kehilangan ATM sehingga bisa segera dibantu proses pemblokirannya," kata Rudi di Bandung, Kamis (12/3/2026).

Rudi menjelaskan, layanan tersebut menjadi bagian dari upaya Polda Jabar memberikan perlindungan kepada masyarakat selama periode mudik Lebaran. Pasalnya, aktivitas transaksi perbankan biasanya meningkat saat masyarakat melakukan perjalanan maupun berlibur.

Ia mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan layanan kepolisian apabila mengalami kendala terkait keamanan transaksi atau kehilangan kartu ATM.

"Kalau masyarakat mengalami kehilangan ATM atau ada persoalan transaksi, silakan melapor. Nanti Direktorat Siber akan membantu untuk mempercepat koordinasi dengan pihak bank," ujarnya.

Polda Jabar menyiapkan layanan Direktorat Siber selama Operasi Ketupat Lodaya 2026 untuk membantu pemudik yang mengalami masalah perbankan.
