13 Warga Jawa Barat Berhasil Dievakuasi dari Iran

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah pusat resmi mengevakuasi 32 Warga Negara Indonesia (WNI) dari negara Iran, imbas konflik Timur Tengah. Tiga belas di antaranya adalah warga Jawa Barat.

Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Jawa Barat, Hendra Kusuma Sumantri mengatakan, secara keseluruhan terdapat 32 WNI yang akan dipulangkan dalam dua kloter penerbangan.

"Dari total 32 WNI, terdapat 13 orang yang berasal dari Jawa Barat," kata Hendra, Kamis (12/3/2026).

Pemulangan ini dilakukan dalam dua kloter penerbangan. Pertama dijadwalkan tiba pada 10 Maret pukul 18.00 WIB, sementara kloter kedua tiba pada 11 Maret pukul 18.00 WIB.

"Penerbangan dibagi dua kloter. Kloter pertama sebanyak 22 orang, di dalamnya ada 10 orang asal Jawa Barat. Kloter kedua sebanyak 10 orang, di antaranya tiga orang dari Jawa Barat," ujarnya.

Selain itu, terdapat dua orang WNI dari daerah lain yang meminta difasilitasi kepulangan dari pemerintah daerah, masing-masing berasal dari Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, para WNI yang berasal dari Jawa Barat direncanakan akan pulang ke daerahnya masing-masing secara mandiri setelah tiba di Indonesia.

"WNI asal Jawa Barat rencananya semuanya pulang mandiri," ujarnya.