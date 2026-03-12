Pemerintah Siapkan Rusun Subsidi di Depok, Targetkan Tampung Hingga 170 Ribu Unit Hunian

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia serta Pemerintah Kota Depok berencana membangun rumah susun (rusun) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Depok, Jawa Barat.

Hunian vertikal tersebut direncanakan berdiri di kawasan Jalan Raya KSU, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya.

Proyek ini diperkirakan mampu menampung hingga sekitar 170.000 unit hunian bagi masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengatakan pembangunan rusun tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi konkret untuk mengatasi backlog atau kekurangan hunian di Kota Depok yang saat ini diperkirakan mencapai sekitar 170.000 rumah tangga.

“Kalau program ini berjalan, kami bisa membantu ratusan ribu warga Depok mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” ujar Maruarar.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang menginisiasi pemanfaatan lahan negara agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

“Atas nama Kementerian PKP, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri Komdigi yang telah berinisiatif memanfaatkan aset negara yang sebelumnya tidak optimal agar bisa digunakan untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Depok, Supian Suri, menyatakan pemerintah daerah siap mendukung penuh realisasi pembangunan rusun subsidi tersebut.