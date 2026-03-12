Komisi IX DPR RI Turun Gunung Cek Langsung Sampel Makanan di Pasar Depok Jaya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan pengecekan langsung sampel makanan yang dijual pedagang di Pasar Depok Jaya.

Pengecekan tersebut dilakukan sejalan dengan Kunjungan Kerja Spesifik yang dilakuakan Komisi IX DPR RI ke Kota Depok, Rabu (11/3).

Dari hasil pemeriksaan sementara melalui mobil laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sekitar 80 persen sampel makanan yang dibeli dan diuji dinyatakan negatif dari bahan berbahaya sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Adapun beberapa makanan yang dilakukan uji sampel diantaranya kerupuk, tahu, otak-otak, bakso, tempe, hingga teri.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan, hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar makanan yang dijual di Pasar Depok Jaya aman untuk dikonsumsi masyarakat.

“Alhamdulillah, dari pengecekan yang sudah dilakukan, sekitar 80 persen sampel sudah diperiksa dan hasilnya aman dari bahan-bahan berbahaya untuk dikonsumsi,” ucapnya.

Dirinya menambahkan, hal ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pasar-pasar lainnya agar terus menjaga kualitas serta keamanan pangan yang dijual kepada masyarakat.

Dalam hal ini, Nihayatul menekankan kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir berbelanja kebutuhan pangan di Pasar Depok Jaya.