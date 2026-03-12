Film Na Willa Siap Ramaikan Lebaran 2026, Penayangan Awal di 22 Kota Diserbu Penonton

JPNN.com

Kamis, 12 Maret 2026 – 14:00 WIB
Film keluarga terbaru berjudul Na Willa produksi Visinema Studios akan menggelar program penayangan khusus bertajuk “Nonton Duluan” di 22 kota di Indonesia. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Film keluarga terbaru berjudul Na Willa produksi Visinema Studios akan menggelar program penayangan khusus bertajuk “Nonton Duluan” di 22 kota di Indonesia pada Minggu, 15 Maret 2026.

Program ini memberikan kesempatan kepada penonton untuk menyaksikan film tersebut lebih awal sebelum penayangan resminya pada musim Lebaran 2026.

Program penayangan awal ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Antusiasme penonton terlihat dari penjualan tiket di sejumlah kota yang hampir habis.

Tiket untuk penayangan di Jakarta dilaporkan telah terjual habis. Sementara itu, penjualan tiket di Bandung dan Depok juga hampir habis.

Penayangan khusus ini menjadi cara Visinema mengajak keluarga Indonesia merasakan suasana Lebaran lebih awal sekaligus memperkenalkan dunia Na Willa kepada penonton sebelum filmnya dirilis secara luas di bioskop.

Respons positif juga datang dari para penonton yang sebelumnya menghadiri special screening film tersebut.

Banyak penonton menilai film Na Willa menghadirkan pengalaman menonton yang hangat, menyenangkan, dan cocok untuk dinikmati bersama keluarga.

Sejumlah pengulas film di media sosial juga memberikan tanggapan positif. Akun reviewer film @cinemuach menyebut film ini menghadirkan pengalaman emosional yang menyenangkan.

