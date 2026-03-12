Alumni USU Jabodetabek Gelar Buka Puasa Bersama dan Santuni Puluhan Anak Yatim

jabar.jpnn.com, BOGOR - Komunitas Alumni USU Jabodetabek Peduli (AUJP) kembali menggelar kegiatan sosial tahunan berupa buka puasa bersama anak yatim pada Rabu (11/3/2026) di NT Tower, Pulomas, Jakarta.

Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap bulan Ramadan ini menjadi wujud kepedulian para alumni terhadap masyarakat.

Pada Ramadan tahun ini, AUJP mengundang sekitar 50 anak yatim piatu dari Panti Asuhan Al Waqiah untuk berbuka puasa bersama.

Selain berbagi kebersamaan, para alumni juga menyerahkan bantuan berupa dana kepada panti asuhan tersebut.

Tidak hanya itu, setiap anak juga menerima bantuan berupa tas sekolah dan sejumlah uang sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan pendidikan mereka.

Sebelum waktu berbuka puasa, panitia kegiatan juga menyelenggarakan sejumlah aktivitas edukatif untuk menambah pengetahuan dan memberikan motivasi kepada anak-anak dalam meraih cita-cita.

Edukasi mengenai cara menjaga kesehatan selama Ramadan disampaikan oleh dua alumni Universitas Sumatera Utara, yaitu Abidinsyah Siregar dan Ferlinda Siregar.

Selain mendapatkan edukasi kesehatan, anak-anak juga diajak berkeliling studio Nusantara TV untuk mengenal lebih dekat dunia penyiaran.