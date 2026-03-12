Prakiraan Cuaca 12 Maret 2026: Jabodetabek dan Jawa Barat Berpotensi Diguyur Hujan Siang hingga Sore

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat pada Kamis (12/3/2026) menunjukkan potensi hujan ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang berlaku mulai Kamis pukul 07.00 WIB hingga Jumat (13/3/2026) pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diperkirakan berawan hingga berawan tebal.

Pada periode pagi hari, hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Tangerang, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, potensi hujan diperkirakan meningkat di sebagian wilayah Jabodetabek.

Kondisi cuaca secara umum masih didominasi oleh langit berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan hingga sedang di berbagai daerah.

Pada malam hari, cuaca diperkirakan kembali relatif stabil dengan kondisi berawan hingga berawan tebal.

Sementara itu, pada dini hari hingga Jumat pagi, cuaca secara umum diprediksi cerah berawan hingga berawan tebal.

Prakiraan Cuaca di Wilayah Jawa Barat