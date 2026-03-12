JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Prakiraan Cuaca 12 Maret 2026: Jabodetabek dan Jawa Barat Berpotensi Diguyur Hujan Siang hingga Sore

Prakiraan Cuaca 12 Maret 2026: Jabodetabek dan Jawa Barat Berpotensi Diguyur Hujan Siang hingga Sore

Kamis, 12 Maret 2026 – 12:00 WIB
Prakiraan Cuaca 12 Maret 2026: Jabodetabek dan Jawa Barat Berpotensi Diguyur Hujan Siang hingga Sore - JPNN.com Jabar
Ilustrasi prakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat pada Kamis (12/3/2026) menunjukkan potensi hujan ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang berlaku mulai Kamis pukul 07.00 WIB hingga Jumat (13/3/2026) pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diperkirakan berawan hingga berawan tebal.

Pada periode pagi hari, hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Tangerang, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kabupaten Bogor.

Baca Juga:

Memasuki siang hingga sore hari, potensi hujan diperkirakan meningkat di sebagian wilayah Jabodetabek.

Kondisi cuaca secara umum masih didominasi oleh langit berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan hingga sedang di berbagai daerah.

Pada malam hari, cuaca diperkirakan kembali relatif stabil dengan kondisi berawan hingga berawan tebal.

Baca Juga:

Sementara itu, pada dini hari hingga Jumat pagi, cuaca secara umum diprediksi cerah berawan hingga berawan tebal.

Prakiraan Cuaca di Wilayah Jawa Barat

Berikut ini prakiraan cuaca sejumlah wilayah di Jabodetabek dan Jawa Barat berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   prakiraan cuaca prakiraan cuaca kabupaten bogor prakiraan cuaca hari ini prakiraan cuaca Jawa Barat prakiraan cuaca jabodetabek prakiraan cuaca bmkg prakiraan cuaca kota bogor ramalan cuaca hari ini ramalan cuaca ramalan cuaca kabupaten bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU