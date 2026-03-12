JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Kamis 12 Maret 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Kamis 12 Maret 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

Kamis, 12 Maret 2026 – 11:30 WIB
Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Kamis 12 Maret 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini! - JPNN.com Jabar
Ilustrasi logam mulia. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan di Indonesia pada Kamis, 12 Maret 2026, tercatat berada di kisaran Rp3 jutaan untuk ukuran 1 gram.

Berdasarkan data harga terbaru, dari laman logammulia.com, emas batangan dengan berat 1 gram dijual dengan harga dasar Rp3.042.000 atau Rp3.049.605 setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Kenaikan harga emas ini mencerminkan tren investasi logam mulia yang masih diminati masyarakat.

Baca Juga:

Selain ukuran standar, tersedia juga berbagai varian emas batangan lainnya seperti Gift Series, edisi Imlek, edisi Idul Fitri, hingga seri Batik.

Daftar Harga Emas Batangan

Harga emas batangan (harga dasar dan harga setelah pajak PPh 0,25%):

Baca Juga:

  • 0,5 gram: Rp1.571.000 → Rp1.574.928
  • 1 gram: Rp3.042.000 → Rp3.049.605
  • 2 gram: Rp6.024.000 → Rp6.039.060
  • 3 gram: Rp9.011.000 → Rp9.033.528
  • 5 gram: Rp14.985.000 → Rp15.022.463
  • 10 gram: Rp29.915.000 → Rp29.989.788
  • 25 gram: Rp74.662.000 → Rp74.848.655
  • 50 gram: Rp149.245.000 → Rp149.618.113
  • 100 gram: Rp298.412.000 → Rp299.158.030
  • 250 gram: Rp745.765.000 → Rp747.629.413
  • 500 gram: Rp1.491.320.000 → Rp1.495.048.300
  • 1.000 gram: Rp2.982.600.000 → Rp2.990.056.500

Harga Emas Gift Series

Emas batangan Gift Series juga tersedia dalam ukuran kecil yang kerap dijadikan hadiah atau koleksi.

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   harga emas harga emas hari ini harga emas antam harga emas terbaru harga emas batangan harga perak harga perak hari ini harga perak terbaru harga perak batangan harga perak antam

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU