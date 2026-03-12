Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Kamis 12 Maret 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan di Indonesia pada Kamis, 12 Maret 2026, tercatat berada di kisaran Rp3 jutaan untuk ukuran 1 gram.
Berdasarkan data harga terbaru, dari laman logammulia.com, emas batangan dengan berat 1 gram dijual dengan harga dasar Rp3.042.000 atau Rp3.049.605 setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.
Kenaikan harga emas ini mencerminkan tren investasi logam mulia yang masih diminati masyarakat.
Baca Juga:
Selain ukuran standar, tersedia juga berbagai varian emas batangan lainnya seperti Gift Series, edisi Imlek, edisi Idul Fitri, hingga seri Batik.
Daftar Harga Emas Batangan
Harga emas batangan (harga dasar dan harga setelah pajak PPh 0,25%):
- 0,5 gram: Rp1.571.000 → Rp1.574.928
- 1 gram: Rp3.042.000 → Rp3.049.605
- 2 gram: Rp6.024.000 → Rp6.039.060
- 3 gram: Rp9.011.000 → Rp9.033.528
- 5 gram: Rp14.985.000 → Rp15.022.463
- 10 gram: Rp29.915.000 → Rp29.989.788
- 25 gram: Rp74.662.000 → Rp74.848.655
- 50 gram: Rp149.245.000 → Rp149.618.113
- 100 gram: Rp298.412.000 → Rp299.158.030
- 250 gram: Rp745.765.000 → Rp747.629.413
- 500 gram: Rp1.491.320.000 → Rp1.495.048.300
- 1.000 gram: Rp2.982.600.000 → Rp2.990.056.500
Harga Emas Gift Series
Emas batangan Gift Series juga tersedia dalam ukuran kecil yang kerap dijadikan hadiah atau koleksi.
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News