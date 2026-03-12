Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Kamis 12 Maret 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan di Indonesia pada Kamis, 12 Maret 2026, tercatat berada di kisaran Rp3 jutaan untuk ukuran 1 gram.

Berdasarkan data harga terbaru, dari laman logammulia.com, emas batangan dengan berat 1 gram dijual dengan harga dasar Rp3.042.000 atau Rp3.049.605 setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Kenaikan harga emas ini mencerminkan tren investasi logam mulia yang masih diminati masyarakat.

Selain ukuran standar, tersedia juga berbagai varian emas batangan lainnya seperti Gift Series, edisi Imlek, edisi Idul Fitri, hingga seri Batik.

Daftar Harga Emas Batangan

Harga emas batangan (harga dasar dan harga setelah pajak PPh 0,25%):

0,5 gram: Rp1.571.000 → Rp1.574.928

1 gram: Rp3.042.000 → Rp3.049.605

2 gram: Rp6.024.000 → Rp6.039.060

3 gram: Rp9.011.000 → Rp9.033.528

5 gram: Rp14.985.000 → Rp15.022.463

10 gram: Rp29.915.000 → Rp29.989.788

25 gram: Rp74.662.000 → Rp74.848.655

50 gram: Rp149.245.000 → Rp149.618.113

100 gram: Rp298.412.000 → Rp299.158.030

250 gram: Rp745.765.000 → Rp747.629.413

500 gram: Rp1.491.320.000 → Rp1.495.048.300

1.000 gram: Rp2.982.600.000 → Rp2.990.056.500

Harga Emas Gift Series

Emas batangan Gift Series juga tersedia dalam ukuran kecil yang kerap dijadikan hadiah atau koleksi.