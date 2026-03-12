Petugas Cari Penyebab Kebakaran Menghanguskan 3 Pabrik di Cibolerang

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan kobaran api yang membakar gudang rongsok dan bangunan pembuatan mebel di kawasan Cibolerang, Kelurahan Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung.

Kabid Pemadaman Kebakaran Disdamkarmatan Kota Bandung Leonard mengatakan, terdapat tiga obyek yang terbakar, yakni gudang rongsok, bangunan pembuatan mebel, dan bangunan konveksi.

"Kalau berdasarkan informasi warga, titik pertama di gudang mebel," kata Leonard saat dikonfirmasi, Rabu (11/3/2026).

Dalam penanganan ini, Damkarmatan Kota Bandung mengerahkan 18 unit armada yang terdiri dari 11 unit pancar, 3 tanker, 2 komando, 1 rescue, dan 1 deep respon.

"Kurang lebih anggota yang kami berangkatkan 63 orang. Tapi api sudah dalam kondisi terkondisikan. Tidak ada hambatan. Tinggal memperkecil titik-titik kami," ucapnya.

Ia mengungkapkan, petugas sempat kesulitan saat memadamkan api, dikarenakan sulitnya akses air.

Selain itu, asap tebal akibat material yang terbakar juga menyulitkan petugas.

"Kemudian asap yang lumayan bekat, ternyata bahannya PVC. Jadi agak mengganggu pernapasan para anggota maupun warga di sekitar," ujarnya.