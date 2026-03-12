Grab Rampungkan Penyaluran BHR 2026 untuk 400 Ribu Mitra

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Grab Indonesia menuntaskan penyaluran Bonus Hari Raya (BHR) 2026 kepada lebih dari 400 ribu mitra pengemudi yang memenuhi kriteria pada Senin, 9 Maret 2026. Penyaluran dilakukan melalui OVO Cash sebagai kanal utama distribusi.

Program BHR ini merupakan bagian dari kebijakan dukungan bagi mitra pengemudi menjelang Idulfitri, sekaligus sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait pemberian THR, BHR, serta stimulus Ramadan 2026.

Dalam pelaksanaannya, Grab meningkatkan alokasi anggaran BHR menjadi Rp100 miliar hingga Rp110 miliar pada tahun ini. Peningkatan tersebut bertujuan memperluas manfaat bagi mitra pengemudi yang aktif dan produktif di platform.

Adapun untuk mitra roda dua, nominal BHR diberikan mulai dari Rp150.000 hingga Rp850.000. Sementara bagi mitra roda empat, bonus yang diterima berkisar antara Rp200.000 hingga Rp1,6 juta, tergantung pada tingkat produktivitas dan aktivitas mitra selama periode penilaian.

Grab membagi penerima BHR dalam beberapa kategori, yakni Jawara, Kesatria, Pejuang, dan Anggota. Mitra kategori tertinggi, Jawara, berpotensi menerima BHR hingga Rp850.000 untuk roda dua dan Rp1,6 juta bagi mitra roda empat, berdasarkan konsistensi kinerja selama 12 bulan terakhir.

Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan, BHR merupakan bentuk apresiasi perusahaan kepada mitra pengemudi yang selama ini berkontribusi menjaga kualitas layanan kepada pelanggan.

“Melalui BHR 2026, kami ingin menghadirkan apresiasi yang benar-benar terasa dan berdampak langsung bagi mitra yang telah menunjukkan performa baik serta kontribusi nyata bagi ekosistem Grab,” ujar Neneng dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (12/3/2026).

Ia menambahkan, program ini juga merupakan bagian dari inisiatif Grab Untuk Indonesia: Dukungan untuk Mitra Pengemudi dalam 3 Babak, dengan BHR sebagai Babak 2 yang mengusung semangat “Memberi Makna”.