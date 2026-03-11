Buka Puasa Bersama Tim Terpikat, Rezky Kartika Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga Bogor

JPNN.com

Rabu, 11 Maret 2026 – 22:30 WIB
Anggota DPRD Kota Bogor dari Partai Demokrat, Rezky Kartika, menggelar acara buka puasa bersama sukarelawan yang tergabung dalam Tim Terpikat. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai kantor DPRD Kota Bogor, Bogor, pada Sabtu (7/3/2026) petang.

Anggota DPRD Kota Bogor dari Partai Demokrat, Rezky Kartika, menggelar acara buka puasa bersama sukarelawan yang tergabung dalam Tim Terpikat (Teh Rezky Pilihan Rakyat).

Puluhan sukarelawan dari wilayah Kecamatan Bogor Selatan menghadiri kegiatan tersebut.

Momentum Ramadan dimanfaatkan sebagai ajang mempererat silaturahmi antara wakil rakyat dan konstituen yang selama ini menjadi bagian dari jaringan relawan pendukungnya.

Tim Terpikat diketahui merupakan jaringan relawan Rezky Kartika yang tersebar di sejumlah kelurahan di Kecamatan Bogor Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Rezky menyampaikan bahwa kegiatan buka puasa bersama tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga sebagai sarana memperkuat komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat.

“Ramadan adalah momentum terbaik untuk kembali mendekatkan diri, bukan hanya kepada Allah SWT, tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Buka puasa bersama ini adalah bentuk nyata bahwa saya hadir untuk mereka, bukan hanya saat pemilu, tetapi setiap saat,” ujar Rezky.

Selain bersilaturahmi, Rezky juga menyampaikan sejumlah capaian program serta aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkannya selama menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bogor.

