Pemkot Depok Anggarkan Rp66 Miliar untuk THR ASN dan PPPK, Paling Cepat Cair Pekan Ini

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota Depok memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah tersebut segera dicairkan.

Pencairan THR direncanakan paling cepat dilakukan pada Jumat (13/3) setelah proses administrasi rampung.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nuraeni Widayatti, mengatakan saat ini pihaknya tengah memproses pengajuan pencairan setelah menerima Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

“Paling cepat Jumat ini, karena kami juga baru menerima surat edaran dari Kemendagri. Sekarang sedang kami proses pengajuannya dan ditargetkan rampung minggu ini, insyaallah,” ujarnya.

Menurut Nuraeni, mekanisme pencairan THR saat ini telah menggunakan sistem daring sehingga proses pengajuan dan penyaluran dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien.

Pemerintah Kota Depok menyiapkan total anggaran sebesar Rp66.149.322.185 untuk pembayaran THR bagi ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Anggaran tersebut diperuntukkan bagi sekitar 7.082 pegawai.

Dari jumlah tersebut, THR untuk 5.180 Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencapai Rp54.746.167.903. Nilai tersebut terdiri atas komponen gaji sebesar Rp25.528.372.316 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp29.217.795.587.

Sementara itu, THR bagi 1.902 PPPK dialokasikan sebesar Rp11.403.154.282, termasuk komponen TPP sebesar Rp3.669.987.800.