Pemkab Karawang Minta Kemenhub Perhatikan Penerangan Jalan Nasional Jelang Mudik Lebaran

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jawa Barat, meminta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk memperhatikan kondisi lampu penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah ruas jalan nasional yang menjadi jalur mudik Lebaran di wilayah Karawang.

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengajukan usulan tersebut melalui surat resmi yang dikirimkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang kepada Kementerian Perhubungan.

Menurut Aep, surat tersebut berisi permohonan pemasangan dan perbaikan lampu penerangan jalan umum di jalur nasional yang melintasi wilayah Karawang menjelang arus mudik Lebaran 2026.

Ia menilai keberadaan lampu penerangan jalan umum sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, terutama saat kondisi cuaca yang masih sering diguyur hujan.

“Lampu penerangan jalan umum memang benar-benar dibutuhkan, apalagi saat musim mudik Lebaran,” kata Aep di Karawang, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa minimnya lampu penerangan jalan umum dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi pengendara sepeda motor yang melintas pada malam hari.

Dengan penerangan jalan yang memadai, kata dia, pengendara dapat memiliki jarak pandang yang lebih baik sehingga dapat lebih waspada saat berkendara, terutama dalam kondisi hujan.

Aep juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik jalan, tetapi juga harus dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti lampu penerangan umum yang memadai.