Pemkab Bekasi Siapkan 18 Pos Mudik Lebaran, Cek Info Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan sedikitnya 18 titik pos mudik Lebaran 2026 guna melayani para pemudik yang melintas di wilayah tersebut.

Pos-pos tersebut disiapkan untuk mendukung kelancaran arus mudik hingga arus balik sekaligus memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Agus Budiono, mengatakan pos mudik Idulfitri 1447 Hijriah tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya pemerintah menciptakan kondisi lalu lintas yang kondusif selama musim mudik.

“Pos mudik Idulfitri 1447 Hijriah ini kami siapkan untuk mendukung pemerintah menciptakan kondusivitas arus mudik,” kata Agus.

Ia menjelaskan, penetapan lokasi dan teknis penyediaan pos mudik merupakan hasil koordinasi antara pemerintah daerah bersama Polres Metro Bekasi serta sejumlah instansi terkait yang akan terlibat dalam pengamanan arus mudik melalui operasi kepolisian dengan sandi Operasi Ketupat Jaya.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, sebanyak 18 titik pos mudik dibagi dalam beberapa fungsi pelayanan, yakni satu pos terpadu, empat pos pengamanan, lima pos pelayanan, serta delapan pos pantau.

Baca Juga: Pemkab Bekasi Siapkan Rp176 Miliar untuk THR ASN dan PPPK

Agus menjelaskan, pos-pos tersebut tersebar di sejumlah wilayah yang menjadi jalur utama pemudik, mulai dari ruas jalan negara di sepanjang jalur Pantai Utara (Pantura), kawasan Kalimalang, hingga ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek.

Menurut dia, keberadaan pos-pos tersebut tidak hanya berfungsi untuk membantu pengamanan lalu lintas, tetapi juga memberikan pelayanan kepada para pemudik yang melintasi wilayah Kabupaten Bekasi.