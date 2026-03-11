Polrestabes Bandung Buka Penitipan Kendaraan Pemudik Lebaran 2026

JPNN.com

Rabu, 11 Maret 2026 – 13:13 WIB
Ilustrasi mudik lebaran menggunakan sepeda motor. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polrestabes Bandung membuka layanan penitipan kendaraan untuk masyarakat yang hendak melaksanakan mudik Lebaran 2026.

Polisi juga akan melakukan patroli secara rutin di setiap permukiman warga selama libur Idulfitri.

Plt. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Adiwijaya mengatakan, kegiatan patroli secara rutin dilakukan guna memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat.

Masyarakat yang hendak mudik pun diminta segera melapor kepada RT dan RW setempat.

"Rumahnya kosong tentu dilakukan patroli untuk memberikan kenyamanan, memberikan keamanan bagi mereka atau masyarakat yang mudik. Dan tentunya juga bagi masyarakat yang mudik mungkin bisa menyampaikan ke RT, ke RW, sehingga nanti juga bisa melalui Babinkamtibmas kami memiliki data sehingga bisa jelas kita lakukan patrolinya lebih terarah," kata Adi di Mapolrestabes Bandung, Rabu (11/3/2026).

Sementara itu, kata Adi, pihaknya juga membuka penitipan kendaraan untuk masyarakat yang melakukan perjalanan mudik selama libur Lebaran.

Selain di Markas Polrestabes Bandung, warga diperbolehkan menitipkan di polsek di Kota Bandung.

"Bisa di Polrestabes Bandung atau di polsek-polsek yang memiliki halaman yang cukup luas untuk bisa menampung. Dan tentu dengan dititipkan tersebut masyarakat akan dengan nyaman, dengan merasa safety bisa melaksanakan kegiatan mudik," ujarnya.

