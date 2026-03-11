Kemenag Jawa Barat Siapkan 341 Masjid sebagai Posko Mudik Lebaran di Tahun Ini

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat menyiapkan sebanyak 341 masjid yang akan difungsikan sebagai posko mudik selama arus mudik Lebaran 2026.

Masjid-masjid yang berada di jalur mudik tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat beristirahat maupun beribadah selama perjalanan. Posko mudik di masjid ini direncanakan beroperasi mulai 11 hingga 29 Maret 2026.

Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di lingkungan Kementerian Agama yang meminta seluruh daerah memanfaatkan masjid sebagai titik pelayanan bagi masyarakat selama musim mudik.

Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Jawa Barat, Ohan Burhan, mengatakan ratusan masjid tersebut tersebar di berbagai kabupaten dan kota di wilayah Jawa Barat.

Menurut dia, program tersebut diharapkan dapat menjadikan masjid sebagai tempat singgah yang nyaman bagi para pemudik.

“Diharapkan masjid dapat menjadi tempat singgah yang aman dan nyaman bagi pemudik yang membutuhkan tempat beristirahat maupun beribadah di tengah perjalanan,” ujar Ohan.

Ia juga meminta para pengurus masjid untuk membuka akses masjid selama 24 jam selama periode mudik, sekaligus memastikan keamanan dan kebersihan fasilitas yang tersedia.

Selain itu, pengurus masjid dianjurkan menyediakan sejumlah fasilitas tambahan guna meningkatkan kenyamanan pemudik.