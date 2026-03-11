JPNN.com

Rabu, 11 Maret 2026 – 10:30 WIB
Prakiraan Cuaca Siang-Malam Jabar 11 Maret 2026, Sore Berpotensi Hujan Waspada Petir dan Angin Kencang! - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca di wilayah Provinsi Jawa Barat pada Rabu, 11 Maret 2026, menunjukkan kondisi cuaca yang bervariasi mulai dari cerah berawan hingga berpotensi hujan pada siang hingga malam hari di sejumlah daerah.

Pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, sebagian besar wilayah di Jawa Barat diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan.

Kondisi ini diperkirakan berlangsung relatif stabil tanpa potensi hujan signifikan.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah daerah.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan antara lain Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Bandung, Cimahi, Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, serta Tasikmalaya.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Indramayu, Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, serta Kabupaten Sumedang.

Pada malam hari pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca umumnya berawan.

Namun, potensi hujan ringan hingga sedang masih dapat terjadi di beberapa wilayah, terutama di kawasan Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Cimahi, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar.

Berikut ini prakiraan cuaca sejumlah wilayah di Jawa Barat berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
