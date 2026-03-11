Harga Emas dan Perak Hari Ini 11 Maret 2026: Logam Mulia 1 Gram Rp3,1 Juta, Simak Daftar Lengkapnya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan di Indonesia pada Rabu, 11 Maret 2026, tercatat berada di level tinggi.

Berdasarkan daftar harga resmi dari laman logammulia.com, emas batangan dengan berat 1 gram dibanderol Rp3.087.000.

Setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga jualnya menjadi Rp3.094.718.

Kenaikan harga emas biasanya dipengaruhi berbagai faktor global seperti pergerakan harga emas dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta kondisi ekonomi global.

Logam mulia masih menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak dipilih masyarakat karena dinilai relatif stabil dalam jangka panjang.

Selain emas batangan reguler, tersedia juga beberapa seri khusus seperti Gift Series, edisi Idulfitri, Imlek, dan Batik Seri III dengan harga yang berbeda.

Berikut perincian harga emas batangan per 11 Maret 2026 seperti dikutip dari laman logammulia.com.

Harga dasar dan harga setelah pajak PPh 0,25 persen: