SIM Keliling Bandung Hari Ini Rabu 11 Maret 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung membuka layanan SIM Keliling yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperpanjang SIM.

Hari ini atau Rabu (11/3/2026), layanan tersebut beroperasi di ITC Kebon Kalapa Jalan Moch Toha dan Tenth Avenue Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.

SIM Keliling Polrestabes Bandung hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang masa berlakunya habis.

Sementara untuk layanan pembuatan SIM, warga tetap harus membuatnya di kantor Polrestabes Bandung.