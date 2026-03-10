JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Teruntuk Wali Kota Bandung Farhan, Ini Curhat PPPK Paruh Waktu Soal THR

Teruntuk Wali Kota Bandung Farhan, Ini Curhat PPPK Paruh Waktu Soal THR

Selasa, 10 Maret 2026 – 16:16 WIB
Teruntuk Wali Kota Bandung Farhan, Ini Curhat PPPK Paruh Waktu Soal THR - JPNN.com Jabar
Ilustrasi PPPK Paruh Waktu. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi hal yang ditunggu para pekerja menjelang Idulfitri.

Begitu juga dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kota Bandung.

Hingga saat ini, nasib THR PPPK Paruh Waktu masih belum jelas. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung belum menganggarkan THR kepada para pekerja tersebut.

Baca Juga:

Harapan mendapatkan THR ini salah satunya dirasakan SF (30 tahun). PPPK Paruh Waktu di salah satu kantor dinas di Kota Bandung yang sudah beberapa tahun mengabdi.

SF jelas mengharapkan adanya tunjangan untuk kebutuhan Lebaran.

"Iya berharap THR untuk PPPK PW ini direalisasikan ya, secara kerjaan pun kami mengerjakan hal yang sama. Jadi berharap sekali mendapat hak yang sama," kata SF saat dihubungi, Selasa (10/3/2026).

Baca Juga:

SF menyebut bahwa uang dari THR sangat dibutuhkan apalagi banyak pegawai yang harus mudik ke kampung halamannya.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada kepastian dari Pemkot Bandung maupun dinas terkait ihwal adanya tunjangan hari lebaran itu.

PPPK Paruh Waktu di Kota Bandung menanti kejelasan THR yang sampai sekarang belum ada kepastiannya. Wali Kota mengaku masih mengkaji.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Pemkot Bandung wali kota bandung muhammad farhan THR Lebaran pppk paruh waktu pppk paruh waktu pemkot bandung thr pppk paruh waktu thr pppk pw kota bandung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU