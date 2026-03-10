Pertamina Pastikan Pasokan BBM di Jabar Aman untuk Mudik Lebaran 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Pertamina melaui Regional Jawa Barat (JBB) memastikan kesiapan pasokan energi selama periode mudik Idulfitri, aman dan tercukupi.

Berbagai infrastruktur energi disiagakan untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG seiring meningkatnya mobilitas masyarakat saat mudik Lebaran.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (RJBB) Susanto August Satria mengatakan pihaknya telah menyiapkan ribuan titik layanan energi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama Ramadan hingga arus balik Lebaran.

“Seluruh infrastruktur telah kami siagakan untuk memastikan distribusi energi kepada masyarakat tetap aman selama Ramadan dan Idulfitri," kata Satria dalam paparannya via daring, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, Pertamina Regional Jabar menyiapkan 1.620 SPBU untuk melayani kebutuhan BBM masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran 2026. Selain itu, terdapat 439 Pertashop yang juga membantu distribusi BBM di berbagai wilayah.

Untuk kebutuhan LPG, Pertamina juga menyiapkan 2.331 agen LPG serta 206 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang akan memastikan pasokan gas bagi masyarakat tetap tersedia.

Selain itu, terdapat 427 SPBU siaga 24 jam dan 2.180 agen LPG siaga yang akan beroperasi selama periode mudik dan arus balik Lebaran.

Selama Ramadan dan Idulfitri, Pertamina memperkirakan terjadi perubahan pola konsumsi energi di masyarakat.