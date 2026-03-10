Lenovo Hadirkan ThinkPad dan Yoga Aura Edition Berbasis AI, Bantu Kerja Lebih Cepat dan Efisien

jabar.jpnn.com, BOGOR - Lenovo menghadirkan lini perangkat terbaru Lenovo Aura Edition untuk mendukung produktivitas profesional di tengah persaingan bisnis dan industri kreatif yang semakin dinamis.

Perangkat ini dirancang untuk membantu pengguna bekerja lebih efektif, adaptif, serta berbasis analisis data melalui integrasi kecerdasan buatan (AI) langsung di perangkat.

Lini Aura Edition mencakup Yoga Aura Edition untuk segmen konsumen dan ThinkPad Aura Edition untuk segmen komersial.

Keduanya dilengkapi teknologi AI on-device, dukungan Lenovo AI Now, pengalaman Copilot+ PC, serta fitur pintar seperti Smart Connect dan Smart Modes.

Teknologi tersebut memungkinkan pengguna menyusun proposal, menganalisis informasi, hingga mengambil keputusan secara lebih cepat dan efisien dalam satu ekosistem kerja yang terintegrasi.

Consumer Lead Lenovo Indonesia, Santi Nainggolan, mengatakan bahwa perusahaan berupaya menghadirkan teknologi kecerdasan buatan yang memberikan manfaat langsung bagi pengguna.

“Melalui Yoga Aura Edition dengan integrasi Lenovo AI Now dan kemampuan AI on-device, kami menghadirkan pengalaman komputasi yang lebih personal, aman, dan relevan. Komitmen ini sejalan dengan visi Smarter AI for All, yaitu menghadirkan teknologi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga adaptif terhadap dinamika kerja dan kreativitas modern,” ujar Santi.

Menurut Lenovo, fitur AI pada perangkat tersebut mampu membantu pengguna merangkum dokumen, mengidentifikasi insight penting, serta menyusun materi presentasi secara lebih sistematis.