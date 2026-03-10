JPNN.com

JPNN.com Jabar

Relokasi Korban Longsor Pasirlangu Tunggu Hasil Kajian Badan Geologi

Selasa, 10 Maret 2026 – 14:50 WIB
Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com
Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Asep Ismail. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat masih mengkaji lokasi relokasi warga terdampak longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua.

Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail mengatakan pemerintah daerah tidak ingin terburu-buru menetapkan lokasi relokasi sebelum adanya rekomendasi resmi dari Badan Geologi guna menghindari risiko bencana di kemudian hari.

"Sampai kemarin sore saya mendampingi Pak Rajiv dari DPR RI, masih mengkaji terkait kampung atau desa yang akan dijadikan lokasi relokasi," kata Asep di Bandung, Selasa (10/3/2026).

Asep menjelaskan pemerintah desa saat ini tengah mengupayakan pencarian lahan yang benar-benar aman untuk ditempati warga.

Salah satu pertimbangan utama adalah memastikan lokasi relokasi tidak berada di zona rawan bencana. Oleh karena itu, penentuan lokasi akan didasarkan pada kajian geologi.

“Pertama harus dipastikan dulu terkait zonanya, jangan sampai berada di zona merah. Itu harus berdasarkan kajian geologi,” ujarnya.

Ia menambahkan lokasi relokasi yang sedang dipertimbangkan masih berada di wilayah Desa Pasir Langu, agar tidak jauh dari tempat tinggal warga saat ini.

“Pertimbangan ini dilakukan karena sebagian besar warga memiliki mata pencaharian di wilayah tersebut," tuturnya.

Pemkab Bandung Barat masih mengkaji lokasi relokasi 35 KK korban longsor Desa Pasirlangu. Penentuan menunggu rekomendasi kajian geologi.
