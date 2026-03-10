Tabung Gas Meledak di Bojongsari Depok, Pedagang Bakso Alami Luka Bakar Serius

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah tabung gas milik seorang pedagang bakso berinisial D (37) dilaporkan meledak di wilayah Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, pada Senin (9/3) pagi.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya dan harus mendapatkan perawatan medis.

Kapolsek Bojongsari, Fauzan Thohari, menjelaskan bahwa peristiwa bermula ketika korban membeli isi ulang tabung gas dan meletakkannya di dapur rumah kontrakannya.

Sekitar pukul 06.30 WIB, korban pulang dari pasar setelah berbelanja. Ia kemudian mencoba memasang tabung gas yang baru dibelinya tersebut. Namun saat dipasang, tabung gas diketahui mengalami kebocoran.

“Ketika dipasang, tabung gas tersebut bocor. Regulator kemudian dilepas dari tabung gas. Korban yang panik lalu merendam tabung gas itu di bak kamar mandi,” ujar Fauzan.

Sekitar satu jam kemudian, tepatnya pukul 07.30 WIB, korban mengambil kembali tabung gas yang sebelumnya direndam.

Korban mengira isi gas di dalam tabung tersebut telah habis sehingga memutuskan membeli isi ulang tabung gas yang baru di warung dekat tempat tinggalnya.

Namun sekitar pukul 08.00 WIB, saat korban memasang tabung gas yang baru dibeli dan menyalakan kompor, terjadi ledakan yang cukup kuat di dalam kontrakan tersebut.