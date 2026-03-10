Prakiraan Cuaca Jabar 10 Maret 2026: Siang-Malam Berpotensi Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca di wilayah Jawa Barat pada Selasa, 10 Maret 2026, menunjukkan potensi hujan di sejumlah daerah, terutama pada siang hingga menjelang malam hari.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan yang disertai kilat atau petir serta angin kencang di beberapa wilayah.

Pada pagi hari (07.00–13.00 WIB), cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan berawan.

Namun menjelang siang hari terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), potensi hujan diperkirakan meluas ke sejumlah daerah.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, serta Kabupaten dan Kota Cirebon.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), kondisi cuaca umumnya berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, serta Kabupaten dan Kota Cirebon.