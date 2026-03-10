Menaker Yassierli Dorong Perusahaan Kembangkan Potensi Pekerja agar Siap Hadapi Perubahan Dunia Kerja

jabar.jpnn.com, BOGOR - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa perusahaan tidak cukup hanya menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi juga harus memberikan ruang bagi pekerja untuk terus berkembang.

Hal tersebut dinilai penting agar pekerja mampu meningkatkan keterampilan serta beradaptasi dengan perubahan dunia kerja yang semakin dinamis.

Menurut Yassierli, pekerja tidak seharusnya berada dalam posisi yang sama selama bertahun-tahun tanpa kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan.

Ia menilai pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari hubungan industrial yang sehat, manusiawi, dan berkelanjutan.

“Ini harus dipahami sebagai sebuah strategi. Ketika kita memampukan pekerja, ketika kita memberdayakan mereka, maka itu akan memberikan dampak jangka panjang bagi perusahaan,” ujar Yassierli.

Ia menjelaskan, pekerja yang diberi kesempatan untuk berkembang cenderung memiliki keterikatan yang lebih kuat dengan perusahaan.

Kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan semangat kerja, tetapi juga memperkuat ketahanan perusahaan dalam menghadapi perubahan.

Menurutnya, pekerja yang merasa didukung akan memiliki rasa memiliki terhadap pekerjaannya. Dengan demikian, mereka tidak sekadar menjalankan tugas sebagai kewajiban, melainkan juga terdorong untuk memberikan kontribusi lebih.