Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Selasa 10 Maret 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan produksi Logam Mulia Antam pada Selasa, 10 Maret 2026, mengalami pembaruan harga sebagaimana tercantum di laman resmi PT Aneka Tambang Tbk.

Berdasarkan data terbaru, harga emas batangan ukuran 1 gram dipatok sebesar Rp3.047.000 atau Rp3.054.618 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Harga tersebut berlaku untuk berbagai ukuran emas batangan yang dipasarkan melalui situs resmi Logam Mulia.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah seri khusus seperti Gift Series, Seri Selamat Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III.

Tidak hanya emas, Logam Mulia juga merilis harga terbaru untuk perak murni dan perak heritage yang telah termasuk PPN 11 persen.

Daftar Harga Emas Batangan Antam 10 Maret 202, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

0,5 gram: Rp1.573.500 (Rp1.577.434 setelah pajak)

1 gram: Rp3.047.000 (Rp3.054.618 setelah pajak)