SIM Keliling Bandung Hari Ini Selasa 10 Maret 2026
Selasa, 10 Maret 2026 – 08:50 WIB
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung membuka layanan SIM Keliling yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperpanjang SIM.
Hari ini atau Selasa (10/3/2026), layanan tersebut beroperasi di McD Pasirkoja Jalan Soekarno-Hatta No 128-130 dan Pasar Modern Batununggal, Kota Bandung.
SIM Keliling Polrestabes Bandung hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang masa berlakunya habis.
Sementara untuk layanan pembuatan SIM, warga tetap harus membuatnya di kantor Polrestabes Bandung.
