Polresta Bandung Siagakan 1.333 Personel Gabungan untuk Amankan Mudik Lebaran

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kepolisian Resor Kota Bandung menyiagakan sebanyak 1.333 personel gabungan untuk mengamankan arus mudik serta perayaan Idulfitri 2026 di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Kapolresta Bandung Aldi Subartono mengatakan pengerahan personel tersebut bertujuan memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas mudik maupun merayakan Lebaran dengan aman dan nyaman.

“Kami mengerahkan 1.333 personel gabungan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang mudik maupun yang tidak melaksanakan mudik Lebaran,” kata Aldi.

Menurut dia, kepolisian telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah jalur utama dan jalur alternatif yang diperkirakan akan dilalui para pemudik di wilayah Kabupaten Bandung.

Pemetaan tersebut mencakup sejumlah titik yang berpotensi mengalami kemacetan serta lokasi yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan arus balik Lebaran.

Pos Terpadu di Nagreg

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengamanan, kepolisian akan mendirikan Pos Terpadu di kawasan Nagreg dengan nama Kampung Kaheman.

Menurut Aldi, lokasi tersebut dipilih karena Nagreg merupakan salah satu jalur mudik paling padat yang menghubungkan wilayah Jawa Barat dengan Jawa Tengah.