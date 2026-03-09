785 Personel Polres Karawang Dikerahkan Demi Amankan Mudik Lebaran

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Polres Karawang menyiapkan sebanyak 785 personel untuk mengamankan arus mudik Lebaran 2026 melalui pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026 di wilayah Karawang.

Kapolres Karawang, Fiki Novian Ardiansyah mengatakan operasi pengamanan tersebut merupakan tanggung jawab besar bagi seluruh jajaran aparat untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran.

“Operasi ini jangan dianggap sebagai rutinitas biasa. Pengalaman dari Operasi Lilin 2025 harus kami jadikan modal untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik,” ujar Fiki usai rapat koordinasi pengamanan Lebaran di Karawang, Senin (9/3).

Baca Juga: Penemuan Mayat Perempuan Tanpa Identitas di Pos Ronda Gegerkan Warga Karawang

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara intensif demi memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik tahun ini.

Personel Disiagakan di Jalur Mudik

Sebanyak 785 personel yang disiapkan Polres Karawang akan ditempatkan di berbagai titik jalur mudik yang melintasi wilayah Karawang.

Penempatan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan serta memberikan pelayanan kepada pemudik.

Dalam pengaturan lalu lintas, kepolisian juga menyiapkan skema rekayasa lalu lintas di Tol Jakarta–Cikampek.