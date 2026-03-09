Strategi Digital Arfadia Bawa BPJS Ketenagakerjaan Jadi Brand Paling Interaktif

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Strategi digital yang dirancang Arfadia membawa BPJS Ketenagakerjaan meraih predikat brand paling interaktif di media sosial. Pencapaian ini mendapat pengakuan dalam ajang penghargaan industri komunikasi pemasaran yang digelar MIX Marketing Communications bersama SWA Media Inc. tahun 2019.

Ajang tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu barometer inovasi di industri marketing communications di Indonesia. Setiap tahun, berbagai kampanye dari beragam sektor dinilai berdasarkan kreativitas, strategi komunikasi, serta dampaknya terhadap engagement audiens.

Pada 2019, pengelolaan media sosial BPJS Ketenagakerjaan oleh Arfadia mencuri perhatian dewan juri. Kampanye tersebut tidak hanya meraih Best Social Media Agency Award, tetapi juga mendapatkan predikat The Most Engaged Brand dalam program Indonesia Most Engaged Brand untuk kategori social media.

Capaian ini dinilai menarik karena BPJS Ketenagakerjaan bukanlah brand komersial dengan anggaran pemasaran besar seperti perusahaan FMCG atau telekomunikasi. Sebagai lembaga publik yang mengelola jaminan sosial bagi jutaan pekerja Indonesia, topik komunikasi yang diangkat kerap bersifat teknis dan kompleks.

Founder dan CEO Arfadia, Tessar Napitupulu, menjelaskan bahwa tantangan terbesar bukan sekadar memproduksi konten. Menurutnya, tantangan utama adalah bagaimana membuat isu seperti Jaminan Hari Tua atau Jaminan Kecelakaan Kerja terasa relevan dan menarik bagi pengguna media sosial.

"Tantangan terbesar bukan di produksi konten, tapi di bagaimana membuat topik seperti Jaminan Hari Tua atau Jaminan Kecelakaan Kerja menjadi sesuatu yang relevan dan menarik untuk scroll social media generasi muda," ujar Tessar dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (9/3/2026).

Adapun untuk menjawab tantangan tersebut, tim Arfadia mengembangkan pendekatan yang tidak hanya informatif tetapi juga interaktif. Strategi yang digunakan memadukan konten edukatif dengan format visual yang mudah dipahami serta bahasa yang lebih sederhana dan dekat dengan audiens.

Selain itu, strategi engagement juga dirancang untuk mendorong interaksi dua arah dengan pengguna media sosial. Pendekatan community management pun diterapkan agar pertanyaan maupun keluhan peserta dapat ditanggapi secara cepat dan responsif.