Pendaftar SNBP 2026 di UPN Veteran Jakarta Tembus 22 Ribu, Naik 12 Persen dari Tahun Lalu

jabar.jpnn.com, DEPOK - Minat calon mahasiswa terhadap UPN Veteran Jakarta terus menunjukkan tren positif pada 2026.

Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pendaftar melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah pendaftar SNBP di UPN Veteran Jakarta pada 2026 mencapai lebih dari 22 ribu peserta.

Angka tersebut meningkat sekitar 12 persen dibandingkan 2025 yang tercatat sebanyak 19.437 pendaftar.

UPN Veteran Jakarta sendiri memiliki dua lokasi kampus yang berada di wilayah Jakarta dan Depok.

Wakil Rektor Bidang Akademik UPN Veteran Jakarta, Henry Binsar H. Sitorus, menyebutkan bahwa total pendaftar melalui jalur SNBP pada 2026 mencapai 22.274 peserta.

Jumlah tersebut meningkat sebanyak 2.837 peserta dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya, peningkatan jumlah pendaftar tersebut menjadi indikator meningkatnya daya saing serta reputasi universitas di tingkat nasional.