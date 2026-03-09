JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Lions Club Jakarta Selatan Tulip dan NU Bagikan 3.000 Paket Sembako dalam Program Berkah Ramadan di Depok

Lions Club Jakarta Selatan Tulip dan NU Bagikan 3.000 Paket Sembako dalam Program Berkah Ramadan di Depok

Senin, 09 Maret 2026 – 16:00 WIB
Lions Club Jakarta Selatan Tulip dan NU Bagikan 3.000 Paket Sembako dalam Program Berkah Ramadan di Depok - JPNN.com Jabar
Lions Club Jakarta Selatan Tulip dan PCNU Depok gelar acara Berkah Ramadan. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Organisasi sosial Lions Club Jakarta Selatan Tulip menggelar kegiatan sosial bertajuk Berkah Ramadan dengan membagikan 3.000 paket sembako kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut berlangsung di Pesantren Ekonomi Ukhuwah, Kota Depok, pada Senin (9/3).

Program ini diinisiasi oleh Presiden Lions Club Jakarta Selatan Tulip periode 2025–2026, Lolita Djong, yang berkolaborasi dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Marsudi Syuhud, serta Ketua PCNU Depok, Achmad Solechan.

Baca Juga:

Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian lintas organisasi dalam membantu masyarakat prasejahtera agar dapat menjalani ibadah Ramadan dengan lebih tenang dan penuh keberkahan.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Marsudi Syuhud, menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh Lions Club Jakarta Selatan Tulip dalam menyalurkan ribuan paket sembako kepada masyarakat.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga:

“Saya mengapresiasi pembagian paket sembako yang digelar oleh Lions Club Jakarta Selatan Tulip ini. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kita bersama terhadap masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa nilai utama dari sedekah tidak terletak pada besar atau kecilnya bantuan yang diberikan, melainkan pada ketulusan niat.

Lions Club Jakarta Selatan Tulip dan PCNU Depok menggelar Berkah Ramadan dengan membagikan 3 ribu paket sembako untuk masyarakat
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   berkah ramadan lions club jakarta selatan tulip pcnu kota depok bantuan sembako Ramadan Pesantren Ekonomi Ukhuwah Depok kota depok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU