Lions Club Jakarta Selatan Tulip dan NU Bagikan 3.000 Paket Sembako dalam Program Berkah Ramadan di Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Organisasi sosial Lions Club Jakarta Selatan Tulip menggelar kegiatan sosial bertajuk Berkah Ramadan dengan membagikan 3.000 paket sembako kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut berlangsung di Pesantren Ekonomi Ukhuwah, Kota Depok, pada Senin (9/3).

Program ini diinisiasi oleh Presiden Lions Club Jakarta Selatan Tulip periode 2025–2026, Lolita Djong, yang berkolaborasi dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Marsudi Syuhud, serta Ketua PCNU Depok, Achmad Solechan.

Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian lintas organisasi dalam membantu masyarakat prasejahtera agar dapat menjalani ibadah Ramadan dengan lebih tenang dan penuh keberkahan.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Marsudi Syuhud, menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh Lions Club Jakarta Selatan Tulip dalam menyalurkan ribuan paket sembako kepada masyarakat.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Saya mengapresiasi pembagian paket sembako yang digelar oleh Lions Club Jakarta Selatan Tulip ini. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kita bersama terhadap masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa nilai utama dari sedekah tidak terletak pada besar atau kecilnya bantuan yang diberikan, melainkan pada ketulusan niat.