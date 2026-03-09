Bantu Dunia Pendidikan, Mitra BGN di Sukabumi Urunan Bangun Ruang Kelas Baru Sekolah

jabar.jpnn.com, SUKABUMI - Sejumlah mitra Badan Gizi Nasional (BGN) menginisiasi urunan demi memberikan bantuan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan di Sukabumi.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I Badan Gizi Nasional (BGN), Albertus Donny Dewantoro menyebut, total donasi yang diberikan para mitra sudah mencapai angka Rp80 juta.

"Hasil donasi dari para mitra untuk pembangunan kelas di Sukabumi saat ini sudah mencapai Rp80 juta," kata Donny dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (9/3/2026).

Donny menambahkan, dana yang telah terkumpul tersebut rencananya akan diserahkan kepada pihak penerima dalam kegiatan buka bersama yang akan digelar di Rumah Yatim di kawasan Gunung Guruh, Sukabumi.

Menurutnya, para mitra MBG sangat antusias untuk membantu pembangunan ruang kelas sekolah di wilayah Sukabumi. Sejumlah mitra lainnya bahkan telah menyatakan kesiapan untuk ikut berkontribusi menambah nilai donasi.

"Awalnya donasi terkumpul Rp80 juta. Namun dari para mitra lain juga menyampaikan niat untuk ikut menyumbang, sehingga total bantuan yang dihimpun diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp200 juta," katanya.

Inisiatif donasi ini sekaligus menunjukkan kepedulian para mitra BGN tidak hanya terhadap program pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga terhadap penguatan sektor pendidikan di daerah.

Dukungan dari para mitra ini diharapkan dapat membantu mempercepat pembangunan ruang kelas yang layak sehingga kegiatan belajar mengajar bagi para siswa di Sukabumi dapat berlangsung lebih nyaman dan optimal. (mar5/jpnn)