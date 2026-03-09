Gubernur Dedi Mulyadi Puji Efisiensi Anggaran Iran, Singgung Kondisi Fiskal Daerah

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memuji kemampuan Iran dalam mengelola anggaran negara di tengah tekanan ekonomi, termasuk embargo yang berlangsung.

Menurut Dedi, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah Iran mampu menjaga kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan negara.

Hal itu disampaikan Dedi saat menyinggung kondisi fiskal daerah yang saat ini ikut terdampak kebijakan penundaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Namun, Dedi mengaku tidak terlalu khawatir. Ia memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memprioritaskan anggaran untuk kepentingan masyarakat, mulai dari pembangunan jalan, jaminan sosial hingga biaya pendidikan.

“Mungkin para bupati, para gubernur akan pusing. Saya tidak,” kata Dedi dalam keterangan resmi, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, efisiensi anggaran dilakukan dengan mengatur ritme kerja pegawai, termasuk melalui kebijakan work from home (WFH).

Selain itu, Pemprov Jawa Barat juga mengurangi sejumlah belanja rutin di berbagai dinas tanpa menurunkan produktivitas kerja.

“Sehingga kebijakan WFH di Jawa Barat hari ini justru melahirkan produktivitas yang tinggi dan efisiensi belanja rutin pemerintah,” ujarnya.