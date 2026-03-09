Dinkes Depok Temukan 1.365 Kasus Suspek Campak

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kasus suspek campak di Indonesia masih tercatat cukup tinggi.

Kondisi tersebut membuat masyarakat, khususnya di Kota Depok, diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit menular tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Devi Maryori mengatakan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per 26 Februari 2025, jumlah kasus suspek campak di Indonesia pada 2025 mencapai 63.769 kasus.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.094 kasus telah terkonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium.

“Untuk tahun 2026 hingga Minggu ke-7, tercatat sebanyak 8.224 kasus suspek campak di Indonesia dengan 572 kasus di antaranya terkonfirmasi laboratorium,” ujar Devi.

Kasus Campak di Kota Depok

Sementara itu, di Kota Depok sendiri jumlah kasus suspek campak pada 2025 tercatat sebanyak 1.365 kasus.

Dari total tersebut, sebanyak 144 kasus telah dipastikan positif melalui pemeriksaan laboratorium.