304 Ketua OSIS se-Jabodetabek Siap Perangi Narkoba, Tawuran dan Judi Online di RLS 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sebanyak 304 ketua OSIS dan Rohis dari 162 sekolah tingkat SMA, SMK, dan MA se-Jabodetabek menyatakan komitmen bersama untuk menjauhi narkoba, menghindari tawuran, serta tidak terlibat dalam praktik judi online.

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Ramadan Leadership Summit (RLS) 2026 yang diselenggarakan oleh Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Deklarasi dilakukan dalam sesi penutupan kegiatan melalui pembacaan Ikrar Alumni Ramadan Leadership Summit setelah para peserta mengikuti rangkaian pembinaan kepemimpinan selama tiga hari.

Dalam ikrar tersebut, para peserta menyatakan tekad untuk menjadi generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

Mereka juga berkomitmen untuk terus belajar, berkembang, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, para peserta menegaskan kesiapan menjadi pemimpin yang jujur, bertanggung jawab, dan mampu membawa perubahan positif di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Tegaskan Sikap: Tolak Narkoba, Tawuran dan Judi Online

Dalam deklarasi tersebut, para ketua OSIS dan Rohis secara bersama-sama menyuarakan sikap tegas terhadap berbagai persoalan sosial yang kerap menjerat generasi muda.