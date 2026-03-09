Kebutuhan Layanan Kesehatan Mental Meningkat, Lumina Hadir Beri Pendampingan Psikologis

jabar.jpnn.com, TANGERANG - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan layanan psikologis yang mudah diakses.

Di tengah kebutuhan tersebut, Lumina Counseling and Therapy Center hadir di Tangerang untuk menyediakan layanan asesmen dan terapi psikologis bagi anak, remaja, hingga orang dewasa.

Founder dan Direktur Lumina Counseling and Therapy Center, Celestine C Yuliana, mengatakan pendirian Lumina dilandasi oleh kesadaran bahwa kesehatan mental merupakan fondasi penting dalam kehidupan individu dan keluarga.

"Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental semakin meningkat. Namun di sisi lain, akses terhadap layanan psikologis yang profesional dan mudah dijangkau masih menjadi tantangan di banyak daerah. Lumina hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut," kata Celestine dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).

Nama Lumina, yang berarti cahaya, dipilih untuk merepresentasikan harapan, arah, dan kehangatan yang dibutuhkan setiap individu dalam proses memahami diri dan bertumbuh secara psikologis.

Lumina mengusung nilai 'Growing with Heart', yang menekankan pentingnya pendekatan profesional yang dipadukan dengan empati dan kepedulian terhadap setiap individu.

"Bagi kami, layanan psikologis bukan hanya soal metode atau teknik intervensi. Yang sama pentingnya adalah bagaimana setiap individu merasa didengar, dipahami, dan dihargai dalam prosesnya," jelasnya.

Saat ini Lumina didukung oleh enam psikolog profesional yang memiliki kompetensi dalam asesmen psikologis dan intervensi terapi. Seluruh layanan dilakukan dengan standar praktik psikologi yang etis, objektif, serta merujuk pada perkembangan riset psikologi terkini.